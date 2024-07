Rodrigo Ribeiro e Trincão marcam na vitória sobre o Sevilha por 2-1

Ao passar pelo quarto de hora de jogo, Rodrigo Ribeiro marcou para o Sporting culminando uma excelente jogada "leonina".



Trincão precisou de poucos segundos após o intervalo para ampliar para 2-0 nesta partida frente ao Sevilha.



Um remate de Martínez, que desviou em Eduardo Quaresma, traiu Kovacevic e valeu o golo dos espanhóis a poucos minutos do final.



Depois do encontro frente ao Sevilha desta terça-feira, no fecho do estágio algarvio, os 'verdes e brancos' defrontam os espanhóis do Athletic Bilbau, no sábado, no jogo do Troféu Cinco Violinos, de apresentação do plantel aos adeptos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A estreia oficial dos 'leões' está marcada para 03 de agosto, em Aveiro, frente ao FC Porto, vencedor da Taça de Portugal 2023/24, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.