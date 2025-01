Rui Borges espera um Rio Ave complicado

"Rio Ave vem de uma vitória na Taça de Portugal. Faz parte do nosso trabalho perceber o que o Rio Ave poderá fazer perante o que apresentamos. É uma boa equipa, tem um treinador que em termos estratégicos tenta anular o adversário... Será um jogo dificíl frente a uma equipa que não perde há 20 jogos em casa. Compete-me também olhar para eles em termos estratégicos, o meu trabalho é tentar perceber o que o Rio Ave pode nos apresentar e passar essa informação aos meus jogadores".





Sobre a situação física de Gyökeres, Eduardo Quaresma e Daniel Bragança revelou: "O Daniel pode ir a jogo, mas esteve algum tempo parado. Temos de fazer uma leitura do que é capaz e do tempo que pode ajudar a equipa. Quaresma fora do jogo, o Viktor estará em dúvida até à hora do jogo".





Quanto a Morita será que dá para arriscar neste jogo? Edwards conta para si? Eis as respostas: "O Edwards está fora por opção técnica. Em relação ao Morita, está em dúvida para o jogo, tal como o Viktor. Um dia pode fazer a diferença, é sentir como o atleta está, se melhorou muito, se o risco é grande... Depois é tomar decisões juntamente com todo o staff do clube. Foco-me muito no Rio Ave, que não perde há 20 jogos em casa, uma equipa muito competitiva, onde vamos ter alguns problemas".