Sporting confirma regresso de João Pereira à equipa B

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que o treinador João Pereira regressa ao comando técnico da equipa B de futebol, orientando já a sessão de trabalho desta quinta-feira”, lê-se num comunicado dos ‘leões’.



João Pereira, que entra para o lugar de Pedro Coelho, regressa ao comando do conjunto secundário, do qual saiu em meados de novembro para suceder na equipa principal a Ruben Amorim, que se transferiu para o Manchester United.



Em oito encontros na equipa A dos ‘leões’, João Pereira conseguiu apenas duas vitórias, sendo derrotado quatro vezes, além de dois empates, um dos quais na Taça de Portugal, frente ao Santa Clara, com o Sporting a qualificar-se no prolongamento.



Para o seu lugar na equipa principal entrou Rui Borges, que estava desde o início da temporada no Vitória de Guimarães e que conseguiu em três encontros duas vitórias, sobre Benfica e FC Porto, e um empate no terreno dos vimaranenses, indo disputar a final da Taça da Liga frente aos ‘encarnados’, depois de afastar os ‘dragões’.



A equipa B do Sporting ocupa neste momento o sexto lugar da Série B da Liga 3, com João Pereira a ter o seu primeiro encontro neste regresso frente ao 1.º de Dezembro, no domingo.