Sporting perde na Taça Europa de basquetebol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e ante os campeões desta competição em 2018/19, os "leões" tiveram uma entrada em falso e, no primeiro período, perdiam já por 32-14, conseguindo recuperar no segundo parcial, em que se superiorizaram por 25-16, fixando a diferença pontual em nove pontos (48-39) e o jogo ainda ao seu alcance.No regresso dos balneários, os verde e branco, que ainda não arrancaram o campeonato, competição para já adiada devido a questões com a nova lei da imigração, voltaram a surgir apáticos.A falta de eficácia nos três pontos, que tinha melhorado no segundo parcial, voltou a ‘cair’, além de os italianos elevarem o nível, superiorizando-se, aí, por 27-13, de nada valendo o 17-7 do parcial final favorável aos lusos.Os lisboetas começam, assim, com um ponto no grupo D, em que volta a jogar no dia 16 de outubro, com os ucranianos do Dnipro, com quem volta a jogar no dia 18, em ambas as ocasiões em casa. O Dnipro estreia-se esta quarta-feira ante os polacos do Anwil Wloclawek.