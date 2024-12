Sporting reencontra Santa Clara na Taça de Portugal

Para o jogo de hoje em Alvalade, com início às 20h45 e arbitragem de Hélder Malheiro, os "leões", a atravessarem uma aparente crise com o novo treinador, João Pereira, têm algumas baixas.



Os centrais Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma e o guarda-redes Franco Israel estão em dúvida devido a problemas físicos, enquanto Nuno Santos, lesionado com longa paragem, Pedro Gonçalves, Morita e Daniel Bragança continuam de fora. Já St. Juste está recuperado de uma síndrome gripal. Diomande e Kovacevic devem ser chamados.



Na antevisão da partida, o técnico adjunto Tiago Teixeira admitiu que há algum cansaço entre os elementos que têm sido constantemente titulares utilizados, pelo que se esperam algumas mexidas, até para tentar surpreender um Santa Clara que já sabe o que é vencer em Alvalade esta época - foi a primeira da história. Na antevisão da partida, o técnico adjunto Tiago Teixeira admitiu que há algum cansaço entre os elementos que têm sido constantemente titulares utilizados, pelo que se esperam algumas mexidas, até para tentar surpreender um Santa Clara que já sabe o que é vencer em Alvalade esta época - foi a primeira da história.





Do lado do Santa Clara, que procura nova surpresa em casa do "leão", o treinador Vasco Matos já deverá ter disponível o médio Bruno Almeida, que falhou o jogo com o Arouca.





O Santa Clara é uma das equipas sensação em Portugal esta época, afastou-se da fama de recém-promovido e tem batalhado pelos lugares cimeiros do campeonato, o que lhe dá direito de sonhar no futuro. Além disso, Vasco Matos conseguiu construir uma equipa muito bem organizada defensivamente, confiante nos seus processos e capaz de bater o pé a qualquer adversário, como já o demonstrou esta época...a este mesmo Sporting de João Pereira.







Em antevisão ao jogo Vasco Matos garantiu que o jogo será diferente da vitória dos açorianos para o campeonato e que a equipa tem a ambição de fazer figura na prova rainha: "Será um jogo difícil, contra um grande adversário. Temos de estar muito preparados e ter muita ambição, pois obviamente queremos disputar o jogo e tentar vencer. Temos de manter a nossa imagem: uma equipa ambiciosa, organizada e resiliente. O plano de jogo tem de ser cumprido à regra e temos muita ambição de vencer", disse.





O jogo no Estádio José Alvalade é o primeiro dos "oitavos" da Taça, que prosseguem no sábado com os jogos entre equipas do Campeonato de Portugal, Tirsense diante do Rebordosa, e da Liga 3, entre o Oliveira do Hospital e o São João Ver.



A eliminatória apenas ficará concluída em meados de janeiro, período em que estarão em ação, entre outros, Benfica, de visita ao Farense, em 14 de janeiro, ou Sporting de Braga, que recebe o Lusitano de Évora, no dia seguinte.