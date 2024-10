Sporting vence Belenenses em jogo-treino

De acordo com uma nota publicada no site dos ‘leões’, Bruno Ramos, Marcus Edwards e Nuno Santos marcaram os golos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, não tendo sido revelado o nome do marcador do golo dos ‘azuis’.



Sem muitos jogadores, que estão ao serviço das seleções, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, recorreu a vários atletas da equipa B para formar um 'onze' composto por Vladan Kovacevic, Marcus Edwards, Nuno Santos, Iván Fresneda, Ricardo Esgaio, Bruno Ramos, Lucas Anjos, Diogo Abreu, Mauro Couto, Luís Gomes e Lucas Taibo, com Diego Calai, Rodrigo Marquês, Alexandre Brito e Marlon Júnior a também serem utilizados.



Sem qualquer encontro neste fim de semana, o plantel do Sporting vai gozar dois dias de folga e volta a trabalhar apenas na segunda-feira, novamente em Alcochete e à porta fechada.



O Sporting visita o Portimonense, da II Liga, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se vai disputar em 18 de outubro.