Carlos Nascimento avança para as semifinais dos 100 metros

O atleta do Sporting, de 29 anos, terminou a primeira série no quinto lugar, em 10,35, correspondendo ao 13.º tempo das eliminatórias, em igualdade com o suíço William Reais e o eslovaco Jan Volko, enquanto o francês Pablo Mateo foi o mais rápido a percorrer o hectómetro, em 10,18.

O velocista natural de Matosinhos vai enfrentar as semifinais no sábado, a partir das 21:10 locais (20:10 em Lisboa), que definem os oito mais rápidos europeus, a determinar na corrida marcada para as 22:53 (21:53).

"A prova não foi o que desejava. Estou capaz de fazer mais e melhor. Tive percalços em termos técnicos, não soube acompanhar a prova e, no fim, tentei recuperar à força. Apesar disso, foi um 10,35 e, na semifinal, quero melhorar o que fiz de errado. Amanhã [no sábado], sem dúvida que o objetivo é conseguir melhorar esta marca", explicou Carlos Nascimento.

Os melhores resultados portugueses nos 100 metros foram alcançados pelo recordista nacional Francis Obikwelu (9,86), campeão da Europa em Munique2002 e Gotemburgo2006.