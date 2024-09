Benfica acaba a sofrer em Belgrado, mas estreia-se com vitória

Na capital da Sérvia, a equipa lisboeta fez uma primeira parte de grande nível e, com justiça, chegou ao intervalo com dois golos de vantagem, graças à dupla turca Akturkoglu (09 minutos) e Kokçu (29), mas mudou a sua atitude na segunda metade e acabou praticamente reduzido à sua grande área, após o angolano Milson, ex-Marítimo, ter reduzido, aos 86.



Além do golo, Kokçu foi determinante na primeira parte dos ‘encarnados’, pela forma como fez a equipa jogar, enquanto na segunda, em fase de ‘sofrimento’, o argentino Otamendi foi ‘gigante’, mantendo a estabilidade na formação de Bruno Lage.



O novo técnico ‘encarnado’ volta a vencer desde o seu regresso, já depois de ter goleado o Santa Clara (4-1), para a I Liga, mas podia ter pago caro na segunda parte, sobretudo pela forma como optou por baixar as linhas perante uma equipa sérvia que, em termos de qualidade, mostrou que está claramente abaixo do emblema luso.



No Estádio Rajko Mitic, o Benfica teve uma entrada em ‘grande’ na ‘Champions’, impondo o seu jogo com alta intensidade, não dando qualquer oportunidade para o Estrela Vermelha ter bola, com os sérvios a mostrarem-se surpreendidos por uma entrada tão forte do rival português.



Logo aos nove minutos, essa pressão teve frutos, com Akturkoglu, que já tinha marcado na estreia absoluta com o Santa Clara, a encostar com sucesso após uma excelente combinação entre Di Maria e Bah na direita.



Como seria de esperar, o Estrela Vermelha, dominante no campeonato sérvio e normalmente em sua casa, tentou responder e foi subindo as suas linhas, com Trubin a realizar duas defesas de bom nível, mas Kokcu impediu que a equipa de Belgrado fosse ganhando ainda mais confiança.



De livre direito, com uma barreira mal formada pela frente, o médio turco, após ganhar a falta, protagonizou um belo golo e deixou o Benfica bem mais confortável na partida.



Ainda antes do intervalo, os ‘encarnados’ perderam Bah, por lesão, e tiveram que estrear Kaboré para o lado direito da defesa.



O internacional do Burkina Faso sofreu e muito no arranque da segunda parte, com o Estrela Vermelha a apostar no seu lado para chegar com perigo à baliza de Trubin.



Com alguma surpresa, o Benfica teve muitas dificuldades em conseguir sair para o ataque e entregou a bola ao campeão sérvio, embora sem sofrer grandes sustos.



Lage fez regressar Aursnes, que tinha estado ausente por lesão, como forma de ganhar algum domínio a meio campo, mas o encontro decorreu com os sérvios a ter bola, sem perigo, muitas graças a Otamendi, sempre imperial no centro de defesa, e o Benfica a mostrar-se inofensivo na frente.



Di Maria, com um remate de longe, ainda ficou perto do 3-0, mas, aos 86 minutos, Milson apareceu isolado frente a Trubin e relançou a partida.



Até ao apito final do inglês Michael Oliver, o Benfica acabou remetido à sua grande área, com o Estrela Vermelha a fechar os ‘encarnados’ bem atrás, mas sem sucesso.