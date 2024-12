Benfica eliminado nos "oitavos" da Taça CEV de voleibol

A derrota dos encarnados na Luz por 3-0, dificilmente permitia dar a volta à eliminatória, sentenciada com novo desaire nos dois primeiros sets, ambos por 25-22, porém, com o adversário seguro do seu destino e descomprimido, os portugueses mostraram atitude e talento, aproveitando para dar a volta ao jogo, com 25-20, 25-18 e 15-13, na 'negra'.



O Benfica teve um primeiro set muito equilibrado, com pequenas lideranças de um ponto – a última aos 9-8 – e esteve igualado a 21-21, porém, a maior experiência jogou a favor do seu opositor, que fechou nos 25-22, a maior vantagem que tinha conseguido.



A toada de equilíbrio manteve-se no segundo parcial, em muito similar, com algumas vantagens, mínimas, dos 'encarnados', que chegaram a estar empatados a 16-16 e a perder por somente 21-20, contudo, três pontos seguidos dos anfitriões, ditou o fim pelos mesmos 25-22.



À terceira foi de vez e o conjunto de Marcel Matz fechou em 25-20 um parcial em que esteve cinco pontos abaixo (8-3), mas no qual a sua irreverência competitiva prevaleceu, adiantando-se definitivamente a partir dos 19-18, sendo mais forte no final.



Com a eliminatória já decidida, o Trentino, sujeito a grandes desgastante competitivo pelo recente mundial de clubes, baixou de rendimento, o que, junto a um maior empolgamento dos lusos, permitiu ao Benfica, após igualdade 8-8, fugir, imparável, para concludente 25-18, igualando a 2-2 e obrigando à 'negra'.



O Trentino até começou melhor o parcial decisivo, com 4-1, porém, o Benfica, muito personalizado todo o encontro, manteve a serenidade e foi recuperando, exibindo a sua qualidade nos momentos importantes e celebrando o 15-13.



O colosso italiano, que acabou de perder a final do mundial de clubes frente aos brasileiros do Sada Cruzeiro, têm quatro títulos europeus, cinco mundiais e uma Taça CEV.