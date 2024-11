Benfica está na ronda principal da Liga Europeia de andebol

A equipa encarnada foi sempre superior à formação helvética, e soube gerir a vantagem que cedo alcançou, com destaque para o trio composto pelos portugueses Alexis Borges e Gabriel Cavalcanti e pelo macedónio Filip Taleski, todos com cinco golos cada.



Este triunfo permite ao Benfica liderar o grupo C com 10 pontos, seguido dos franceses do Limoges, com seis, dos suíços do Kadetten, com quatro, e dos eslovacos do Presov, ainda sem pontuar.



A equipa da Luz assegurou assim o primeiro lugar do grupo e o apuramento para a fase seguinte, quando falta apenas cumprir uma jornada, a sexta, na qual se desloca a França para defrontar o Limoges, na próxima terça-feira.



Na ronda principal, as 16 equipas apuradas serão divididas em quatro grupos, apurando-se para os quartos de final os quatro primeiros classificados, enquanto os segundos e terceiros disputam um play-off, para definir os restantes quatro apurados para a fase seguinte.