Benfica ganha na Taça Challenge feminina de voleibol

A exibição das encarnadas foi potenciada pelos 17 pontos anotados pela norte-americana Kyra Holt, além de 11 de Alice Clemente, outra das jogadoras em evidência, enquanto Rica Maase (14 pontos) foi o destaque das gregas.O resultado, o sétimo triunfo seguido das "águias" em todas as competições, deixa as portuguesas com pé e meio na próxima fase, num jogo em que controlaram quase sempre o avançar do marcador ante as quartas classificadas da Liga gregaA segunda mão está agendada para 11 de dezembro, em Lisboa.