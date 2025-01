Benfica joga em casa nos "quartos" da Taça de voleibol

Nos outros jogos dos "quartos", o Sporting de Espinho recebe o Castelo da Maia, o Vitória de Guimarães desloca-se a casa do vencedor da partida entre a ALA Gondomar e o Atlântico da Madalena, e o Leixões defronta no seu recinto o vencedor do jogo entre o Gueifães e o Sporting.



Na mesma fase da prova feminina, o campeão FC Porto visita o vencedor do confronto entre Sporting e Colégio Efanor, a Avense 78 visita o vencedor do embate entre o Clube Kairós e o Benfica, o Atlântico da Madaleno encara o vencedor do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Belenenses, e o vencedor do duelo entre o Esmoriz e o Vilacondense recebe o vencedor do encontro entre o Fiães e o Sporting de Braga.



Os desafios dos "quartos" masculinos estão agendados para o dia 16 de fevereiro, um dia depois dos duelos da competição feminina (mas os clubes podem acordar datas diferentes), e também já foram fixadas as datas para ambas as "final four", que vão decorrer nos dias 8 e 9 de março, e 7 e 8 de março, respetivamente.



Já os sorteios de ambas as fases finais das provas estão agendados para o dia 19 de fevereiro.