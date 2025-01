Benfica perde Taça Ibérica feminina de râguebi frente ao Majadahonda

Apesar dos ensaios de Facínia Santo (09 minutos) e Maria João Costa (33), o primeiro dos quais transformado por Cátia João, as ‘encarnadas’ já perdiam ao intervalo, por 15-12, e na segunda parte deixaram as espanholas dilatar até 25-12, tornando insuficiente o toque de meta de Matilde Goes (77).



O clube da Luz falhou, desta forma, a conquista do seu primeiro troféu ibérico, na primeira vez em que disputou a competição, enquanto o Majadahonda somou o segundo troféu consecutivo e juntou-se ao Sporting como clubes mais conquistas, com dois títulos cada.



Em oito edições da Taça Ibérica feminina, as equipas espanholas somam seis trofeús.