Benfica reforça-se com avançada espanhola Cristina Martin-Prieto

O Benfica anunciou a contratação da futebolista espanhola Cristina Martin-Prieto, avançada de 31 anos que alinhava no Sevilha e foi a terceira melhor marcadora do campeonato do seu país na época passada.

“Fui convencida pela ambição e pela insistência na minha contratação. Fizeram-me sentir muito importante, e isso é de valorizar num clube como o Benfica", disse a atleta, citada pelos ‘encarnados’.



Antes de alinhar pelo Sevilha, a nova pupila de Filipa Patão, que na derradeira temporada marcou 17 golos, tinha jogado por clubes como Tenerife, Huelva e Cajasol Sporting.



"Vi o que havia para ver da história do Benfica nestes dias, fiquei impressionada e tudo se refletiu na realidade. O futebol feminino do Benfica tem dado que falar há muitos anos. É um clube onde se pode crescer, e gosto de me rodear de boas equipas e de boas jogadoras. Venho para aqui com a ambição de evoluir", sublinhou.



Cristina Martin-Prieto assume o desejo de ser campeã em Portugal numa equipa que pretende que seja “fiel à sua essência para continuar a fazer história pelo Benfica”.



O Benfica venceu as quatro últimas edições do campeonato nacional, à qual, em 2023/24, juntou a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Supertaça de 2023.