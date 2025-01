Jaime Antunes deixa vice-presidência do Benfica e administração da SAD

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Jaime Antunes apresentou ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Pereira da Costa, a renúncia ao cargo de vice-presidente do clube. Pessoalmente, esta tarde, informou igualmente o presidente da direção, Rui Costa, invocando razões de ordem pessoal", lê-se no sítio oficial do clube na Internet, acrescentando que "José Francisco Gandarez assume de imediato a condição de vice-presidente efetivo".



No mesmo comunicado, o emblema das 'águias' "agradece ao vice-presidente Jaime Antunes todo o enorme contributo para o clube ao longo destes anos, com particular relevância no processo de revisão dos Estatutos, o qual se encontra concluído no que à responsabilidade da direção diz respeito, estando agora na MAG para votação final global, bem como nas diferentes iniciativas encetadas na área das infraestruturas, como o projeto de alargamento do Estádio da Luz para os 70 mil lugares".



"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (...) que Jaime Rodrigues Antunes apresentou, em 30 de janeiro de 2025, renúncia ao cargo de Vogal do Conselho de Administração da Benfica SAD", lê-se no comunicado da sociedade 'encarnada' enviado à CMVM.



O economista, candidato à presidência do Benfica em 2003, então derrotado por Luís Filipe Vieira, acabou por integrar a lista do antigo líder ‘encarnado’ no ato eleitoral de 2020, para o quadriénio 2020-2024, como vice-presidente suplente, tornando-se efetivo em julho de 2021, na sequência da renúncia do empresário, devido ao processo ‘Cartão Vermelho’, que investigou negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.



De acordo com a estação televisiva CNN, Jaime Antunes demitiu-se da vice-presidência ‘encarnada’ em carta enviada à direção do clube no início desta semana, alegadamente em desacordo com a gestão do futebol e a política desportiva.



Jaime Antunes é o segundo ‘vice’ eleito em 09 de outubro de 2021 na lista encabeçada pelo atual presidente Rui Costa a deixar a direção, depois de Luís Mendes, que detinha a pasta financeira, em junho do ano passado.



Essa saída levou à efetividade do ‘vice’ Rui do Passo, restando, como suplente na lista de Rui Costa, o a partir de hoje efetivo José Francisco Gandarez, que já integra a administração da SAD desde a remodelação desencadeada pela demissão de Luís Mendes, em setembro último.



Na mesma altura, Fernando Seara também abandonou a presidência da Mesa da Assembleia Geral, durante uma reunião magna sobre a revisão estatutária do clube, que ainda não foi concluída.