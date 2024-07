Leandro Barreiro assina com o Benfica até 30 de junho de 2029

"O médio Leandro Barreiro, de 24 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Internacional pelo Luxemburgo, assinou com o Clube um contrato válido por cinco épocas (até 2029)", lê-se no sítio oficial dos `encarnados` na Internet.

O médio, de 24 anos, começou a jogar no FC Erpeldange, mas mudou-se ainda em idade juvenil para os alemães do Mainz, em 2016/17, estreando-se na equipa principal em 2018/19, mas apenas começou a ser aposta na temporada seguinte.

Barreiro, que tem ascendência angolana, fez 151 jogos pelo Mainz e marcou 11 golos, tendo 56 internacionalizações pela seleção do Luxemburgo.

De resto, nos últimos cinco anos, o médio defrontou a seleção portuguesa em seis ocasiões, sempre como titular do Luxemburgo, em jogos de qualificação para o Euro2020, o Mundial2022 e o Euro2024.

O primeiro jogador luxemburguês da história do Benfica é o segundo reforço das `águias` para a época 2024/25, juntando-se ao avançado grego Vangelis Pavlidis, contratado aos neerlandeses do AZ Alkmaar.