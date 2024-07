Volta. Abner González luta pela vitória

Aos 23 anos, o único ciclista daquele território caribenho presente em alguma equipa dos três primeiros escalões da União Ciclista Internacional (UCI) compete em Portugal em busca de voltar ao WorldTour, em que correu três anos pela Movistar, mas encantado com o país e ‘ganas’ de vencer a Volta.



“É a Volta caseira para a equipa e está a tornar-se a volta de casa para mim também. Estamos todos muito motivados. Sinceramente, vimos dar o melhor de nós mesmos e com o objetivo de ganhar, seja com que companheiro seja”, assume, em entrevista à Lusa.



Tricampeão de fundo e uma vez campeão nacional no contrarrelógio, González tem um perfil descontraído e próximo fora da bicicleta, o que "casa" com a sua vontade de “representar bem equipa e patrocinadores”, mas sobretudo o país.



“Para mim, é um orgulho poder levar o nome e a bandeira do meu país a toda a parte a que vá. O ciclismo não é a maior modalidade em Porto Rico. Graças a Deus, está a crescer e a mudar. Já há alguma história de ciclismo no país e orgulha-me ter a minha quota parte”, reflete.



Motivação não falta, então, ao vice-campeão caribenho de fundo em 2019 para tentar disputar a Volta e assumir uma postura atacante e agressiva, ainda para mais depois de um problema mecânico o fazer perder mais de um minuto no prólogo.