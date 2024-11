"Espírito de missão e conquista vai estar presente"

O Futebol Clube do Porto parte para o clássico de domingo no segundo lugar da I Liga, com mais cinco pontos do que o Benfica.

A equipa treinou ainda na sexta-feira no Olímpico de Roma, antes do regresso a Portugal, para agilizar o tempo de recuperação dos jogadores, depois da derrota frente à Lázio por 2-1 na Liga Europa.



A grande novidade foi Marcano que evoluiu para treino integrado, embora ainda de forma condicionada.



Na última vez que Benfica e Porto se defrontaram houve goleada. O Porto venceu por 5-0, no Estádio do Dragão, na jornada 24 da última época.

Vítor Bruno garante que a equipa vai à Luz com muita vontade de reagir à derrota no jogo da Liga Europa.