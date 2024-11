Seleção feminina defronta a Chéquia no Estádio do Dragão

Ana Dias é a grande novidade na convocatória da Seleção Feminina de Futebol. A avançada do Tigres, do México, foi chamada para substituir a lesionada Telma Encarnação do Sporting. A chamada para o segundo e decisivo play-off de acesso ao Campeonato da Europa tem 26 jogadoras. Nota ainda para o regresso de Jéssica Silva, que tinha sido dispensada última concentração.

Portugal vai jogar com a Chéquia. A primeira mão é a 29 de novembro no Estádio do Dragão. Já o segundo encontro vai ser disputado a 3 de dezembro em território checo.



Dois jogos com transmissão na RTP 1.



Quem vencer esta eliminatória garante um lugar no Europeu do próximo ano que se realiza na Suíça.