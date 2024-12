Fran Navarro recupera de tendinite e volta aos treinos do FC Porto

Ausente da vitória na receção ao Casa Pia (2-0), no domingo, da 12.ª jornada da I Liga, o avançado, de 26 anos, trabalhou sem limitações na sessão matinal conduzida pelo treinador Vítor Bruno, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Fran Navarro, que soma sete partidas em 2024/25, deixou de acompanhar no boletim clínico `azul e branco` o defesa central espanhol Iván Marcano, limitado a treino integrado condicionado e na reta final da recuperação a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Depois de dois dias de folga, o FC Porto iniciou a preparação da visita ao Famalicão, da próxima ronda da prova, e retomará os trabalhos na manhã de quinta-feira, no Olival.

Os `dragões`, que ocupam a segunda posição, com 30 pontos, três abaixo do líder isolado Sporting, visitam o Famalicão, sétimo classificado, com 17, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro da 13.ª jornada da I Liga.