Liga Europa. FC Porto procura vencer o Man. United

O Estádio do Dragão vai servir de palco para o confronto entre FC Porto e Manchester United, dois claros favoritos a alcançar a qualificação direta para os oitavos de final, mas que começaram o novo formato da competição sem grande sucesso.A equipa de Vítor Bruno sofreu uma derrota surpreendente na Noruega, com o Bodo/Glimt (3-2), enquanto os "red devils", de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, empataram (1-1) na receção aos neerlandeses do Twente, aumentando a sua série "negra" na Europa (apenas um triunfo nos últimos nove jogos).





Do lado dos portistas, o treinador Vítor Bruno prometeu "andar para a frente".





Espera-se poucas mudanças do lado portista, sendo que, Fábio Vieira poderá mesmo ser a grande novidade no 11.



A última visita do Manchester United ao Dragão aconteceu em 2008/09, com um triunfo inglês por 1-0, numa partida marcada por um golo incrível de Cristiano Ronaldo, num remate a mais de 30 metros da baliza então defendida por Helton.



O encontro está agendado para as 20h00 e terá arbitragem do alemão Tobias Stieler.