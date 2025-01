Martim Fernandes lesiona-se e falha treino do FC Porto

Horas depois de ter sido apresentado como sucessor de Vítor Bruno, o antigo técnico dos mexicanos do Cruz Azul conduziu um apronto vespertina no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo o lateral-direito como principal ausente.



Martim Fernandes reintegrou o boletim clínico do FC Porto no dia seguinte ao empate na receção ao Santa Clara (1-1), da 19.ª jornada do campeonato, numa partida em que foi titular, mas lesionou-se na coxa direita e seria substituído por João Mário aos 15 minutos.



Os problemas musculares naquela coxa já tinham afastado o lateral-direito, de 19 anos, dos dois jogos anteriores, ambos orientados interinamente pelo diretor da formação dos ‘dragões’, José Tavares, entre a saída de Vítor Bruno e a chegada de Martín Anselmi.



O defesa-central espanhol Iván Marcano e o médio defensivo sérvio Marko Grujić foram outras "baixas" no primeiro contacto do argentino com o plantel, enquanto o médio André Franco recuperou de uma mialgia de esforço na coxa esquerda e treinou sem limitações.



Já o médio angolano Domingos Andrade, habitual titular na equipa B do FC Porto, 17.ª e penúltima colocada da II Liga, voltou a trabalhar com o conjunto principal e participou no início da preparação da visita ao campeão israelita Maccabi Telavive, da oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa, prevista para quinta-feira, às (20h00 em Lisboa), em Belgrado, capital da Sérvia, devido à ação militar de Israel na Palestina.



O FC Porto é 25.º, com oito pontos, logo abaixo das 16 vagas de entrada no play-off de acesso aos oitavos de final, destinado às equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os israelitas estão em 29.º, com seis pontos e ténues chances de qualificação.