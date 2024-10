Vítor Bruno quer que a estreia na Taça de Portugal seja diferente da Liga Europa

Vítor Bruno prometeu para a partida com a equipa que milita no Campeonato de Portugal “respeito, humildade e ambição”.



“É um jogo que queremos muito jogar. O Sintrense pode querer muito superar-se, olhar para o jogo de forma transcendental. Tem feito uma caminhada excelente na sua divisão, na Taça também, não perdeu até ao momento. Vamos levar o jogo para onde queremos, assumir o que somos enquanto valores. Ser humildade, respeitar o adversário, ganhar e passar à próxima eliminatória”, garantiu o treinador.



Vítor Bruno não quis revelar se vai mudar o ‘onze’ para este encontro, que marca a estreia dos ‘dragões’ nesta edição da prova, que fizeram nas últimas três épocas.



“Eventualmente haverá algumas mexidas, quem ficou poderá ter alguma vantagem, mas depende muito do jogador que é. Quem está há mais tempo tem conhecimento profundo do que é o nosso jogo”, explicou.



O técnico dos ‘dragões abordou ainda a importância da estreia no comando da equipa na Taça de Portugal, admitindo que quer melhor do que na estreia na Liga Europa, na qual o FC Porto perdeu por 3-2 em casa do Bodo/Glimt.



“A primeira ideia que me ocorre é que não seja uma estreia como na Liga Europa. A minha estreia é pouco importante, quero é a 22.ª vitória consecutiva na prova e chegar o mais longe possível, que é atingir o Jamor. Tem de ser um percurso bem cimentado, com uma eliminatória de cada vez”, frisou.



Após confirmar a ausência de Zaidu da partida, por ter passado mal na noite anterior, Vítor Bruno não quis dar grande destaque à dedução da acusação no ‘caso dos emails’, que envolve o Benfica, destacando, no entanto, que os dirigentes máximos do clube estão empenhados em acabar com este tipo de casos no futebol.



“Temos pessoas responsáveis para tratar disso e as convicções do nosso presidente, que quer acabar com estes casos no futebol português, são claras. Nem me fica bem comentar. Em relação ao Benfica, muito menos, porque tenho de perceber aquilo que se passa na minha casa, no meu balneário, nos jogadores. O que ultrapassa essa esfera não tem espaço para ser comentado”, garantiu.



Confrontado com a eventual saída de Samu já no mercado de janeiro, Vítor Bruno desvalorizou.



“Tudo o que é passado não recuperamos, foi vivido, dá para ler, folhear umas páginas. O futuro não conhecemos, é desconhecido. Temos de viver o presente. É o que quero, que agarre o momento”, garantiu.



O FC Porto, da I Liga portuguesa, joga este domingo, às 17:00, com o Sintrense, da série D do Campeonato de Portugal, numa partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, que será arbitrada por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.