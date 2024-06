Abel Ferreira vence duelo com Álvaro Pacheco no campeonato brasileiro

O defesa uruguaio Joaquin Piquerez inaugurou o marcador na partida disputada na quinta-feira, aos 26 minutos, e o avançado Rony fechou a contagem, aos 56, o que permitiu ao Palmeiras vencer pela segunda vez consecutiva no Brasileirão, o que acontece pela primeira vez na edição de 2024.



A equipa de São Paulo, que se sagrou campeã nos dois anos anteriores sob o comando técnico de Abel Ferreira, subiu ao sexto lugar da competição, a três pontos do líder Flamengo – vencedor por 2-1 na receção ao Grémio -, enquanto a formação orientada por Álvaro Pacheco manteve-se no 14.º.



O Cuiabá, treinado pelo português Petit, perdeu por 2-1 no estádio do Cruzeiro e continua na zona ‘vermelha’ da classificação, no 19.º e penúltimo lugar, consequência de seis derrotas, um empate e apenas um triunfo nas primeiras oito jornadas do campeonato.