AC Milan evita derrota nos últimos minutos da estreia de Paulo Fonseca

De regresso ao campeonato transalpino, no qual orientou a Roma durante as épocas 2019/20 e 2020/21, o técnico de 51 anos viu a equipa milanesa garantir um ponto com os tentos de Morata, outro estreante no AC Milan, aos 89 minutos, e de Okafor, aos 90+5, num duelo em que o internacional português Rafael Leão foi titular.



Em resposta ao maior volume ofensivo do AC Milan na fase inicial, os ‘touros’ chegaram à vantagem ao minuto 30, num autogolo do defesa Malick Thiaw, após cabeceamento de Bellanova ao poste, e marcaram de novo aos 68, num golpe de cabeça do avançado Zapata após cruzamento de Valentino Lázaro, lateral-esquerdo ex-Benfica.



No Estádio Giuseppe Meazza, a equipa anfitriã reduziu a diferença pelo internacional espanhol, que rendeu Jovic ao minuto 60 e desviou com sucesso um remate de Reijnders, e igualou nos descontos, num remate certeiro de Okafor, internacional suíço que rematou de primeira para o fundo das redes após cruzamento de Musah.



O primeiro dia do campeonato italiano terminou apenas com empates, já que o Empoli e o Monza se ficaram pelo 0-0, depois de o Génova, do português Vitinha, e o campeão Inter de Milão terem empatado 2-2 e de o jogo entre Parma e Fiorentina ter terminado 1-1.