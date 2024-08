Al Hilal, de Jorge Jesus, na final da Supertaça da Arábia Saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, bateu hoje o Al Ahli no desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola no tempo regulamentar da meia-final da Supertaça da Arábia Saudita.

O brasileiro Roberto Firmino abriu as hostilidades para o Al Ahli, mas os campeões sauditas empataram aos 90, pelo sérvio Mitrovic, forçando o desempate nas grandes penalidades.



Aí, o médio português Ruben Neves marcou o primeiro, tendo sido titular no encontro, e a formação de Jorge Jesus beneficiou de dois remates falhados do adversário, apurando-se para a final.



Depois do primeiro jogo oficial da nova época, o Al Hilal fica à espera de adversário na final, com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio e treinado por Luís Castro, e o Al Taawon, que se defrontam na quarta-feira.



Jorge Jesus venceu este troféu em 2018/19 e depois em 2023/24, procurando o terceiro título, depois de na época transata triunfar na Liga, na Taça e na Supertaça, temporada invicta em competições sauditas.