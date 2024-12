Al Hilal de Jorge Jesus vence com golo aos 90+14 após duas desvantagens

A equipa visitante abriu o marcador logo aos sete minutos, pelo avançado marroquino Karim El Berkaoui, e a equipa de Jesus só restabeleceu o empate aos 42, pelo internacional sérvio Sergej Milinkovic-Savic, após assistência do brasileiro Malcom.



Contra todas as expectativas, o Al Raed, atual 12.º classificado, recolocou-se na frente aos 78 minutos, através de um golo de Yahya Sunbul, que tinha entrado seis minutos antes a render o ponta de lança Karim El Berkaoui.



No entanto, o Al Hilal acabou por dar a volta ao resultado com um golo do avançado brasileiro Marcos Leonardo, ex-Benfica, aos 88 minutos, e outro aos 90+14, pelo central Ali Al Bulayhi, quando o árbitro tinha dado 10 minutos de compensação.



Na baliza do Al Raed esteve o português André Moreira, que jogou os 90 minutos, e do lado do Al Hilal jogou a tempo inteiro João Cancelo.



O Al Ittihad lidera, com 36 pontos, seguido pelo Al Hilal, com 34, pelo Al Qadisya, com 28, e do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio, com 25.