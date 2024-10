Angola vence Níger e garante apuramento para a fase final da CAN2025

Em Marrocos, casa emprestada do Níger, golo dos angolanos foi marcado por Zini, no primeiro minuto de jogo, permitindo a consolidação liderança do grupo F, de maneira invicta, com 12 pontos.



Com esta vitória, Angola apura-se para a competição africana pela 10.ª vez na história, a segunda com o treinador luso Pedro Gonçalves, que fez história ao tornar-se no primeiro selecionador angolano a vencer quatro jogos seguidos numa fase de qualificação para uma competição do continente africano.



Angola volta a jogar em 11 de novembro, diante do Gana, em Luanda, e culmina a fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas frente ao Sudão, no dia 15 do mesmo mês, em território sudanês.



Para o mesmo grupo, o Sudão, que venceu hoje o Gana por 2-0, no seu reduto, é o segundo, com sete, enquanto os derrotados estão em terceiro, com dois. O Níger é o último, com apenas um ponto.



A CAN2025 vai ser disputada entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.



Para além de Angola, também Marrocos, Egito, Argélia, RD Congo, Camarões, Burkina Faso e Senegal já garantiram a qualificação para a fase final.