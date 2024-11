Artur Jorge bate Abel Ferreira e Botafogo está perto do título

Em São Paulo, a formação do Rio de Janeiro superiorizou-se com golos de Gregore, aos 19 minutos, do venezuelano Jefferson Savarino, aos 73, e do suplente Adryelson, aos 89, os dois últimos após a expulsão do anfitrião Marcus Rocha, aos 70.



Pelos locais, que ficaram mais longe do "tri", faturou o colombiano Richard Rios, já nos descontos, aos 90+3.



Com este resultado, o Botafogo passou a somar 73 pontos, contra 70 do Palmeiras e 65 do Internacional e do Fortaleza, duas equipas que têm menos um jogo e nove pontos à disposição, pelo que seguem, matematicamente, na corrida à vitória no Brasileirão.



A formação do Rio é, porém, a única que só depende de si própria para chegar ao cetro, o seu terceiro, após 1968 e 1995, situação que chega a quatro dias de disputar a final da Taça Libertadores, na qual o "onze" de Artur Jorge defronta o Atlético Mineiro.



O cenário é muito favorável para o Botafogo, mas o calendário não é fácil, com a deslocação, em 4 de dezembro, ao reduto do Internacional, terceiro colocado, e, a fechar, no dia 8, a receção ao Fluminense, em luta pela manutenção.



Mas, a equipa de Artur Jorge tem o destino nas mãos, depois de uma exibição personalizada no sintético do Allianz Parque, onde apanhou dois sustos iniciais – remates de Gustavo Gómez e Rony – antes do golo inicial, de Gregore, assistido por Thiago Almada, após canto de Alex Telles, aos 19 minutos.



Rony, com um remate ao poste direito, aos 23 minutos, e Marcus Rocha, com um cabeceamento para grande defesa de John Victor, aos 45+1, poderiam ter empatado, tal como o argentino Flaco López, lançado por Abel Ferreira ao intervalo, aos 55.



O Palmeiras, que teve sempre dificuldades para controlar os contra-ataques dos forasteiros, viu a situação complicar-se ainda mais aos 70 minutos, quando Marcus Rocha foi expulso, por agressão a Igor Jesus.



Contra 10, o Botafogo chegou ao segundo golo quase de imediato, aos 73 minutos, com o guarda-redes John Victor a colocar a bola no meio-campo contrário, onde Igor Jesus ganhou de cabeça e isolou Savarino, que, com classe, desviou a bola de Weverson.



Os locais, com dois golos de desvantagem e menos um jogador em campo, como que "desistiram" e, aos 89 minutos, Adryelson, que havia substituído o lesionado Bastos logo aos 13, marcou o terceiro, de cabeça, após canto de Savarino.



Nos descontos, e após um livre, o Palmeiras ainda conseguiu o golo de honra, num remate de fora da área de Richard Rios, mas, pouco depois, começou a festa, ainda que contida, do Botafogo, que tem tudo à mercê para selar o seu terceiro título.