Atl. Madrid apura-se com dificuldades na Taça de Espanha

Em Cáceres, marcaram para os "colchoneros" o francês Lenglet, aos 83 minutos, Adrián Pérez, com autogolo aos 90+2, e o argentino Julian Alvarez, aos 90+6, anularam a boa reação da formação da casa, que liderou o marcador durante muito tempo.



O Cacereño chegou ao golo aos 30 minutos, com o tento de Álvaro Merencio.



Dificuldades para os favoritos



Como o Atlético, também o Osasuna sofreu muito para eliminar o Ceuta, do terceiro escalão, que esteve a vencer em casa por 2-0, com tentos de Carlos Nimo e Jamelli, este último já na segunda parte, aos 69 minutos.



A formação Pamplona só conseguiu ripostar na parte final, acabando por selar o apuramento ainda no tempo regulamentar, com tentos do croata Ante Budimir, aos 84 minutos, de Raúl Garcia, aos 87, e um autotogolo de Nimo, aos 90+3.



Por seu lado, a Real Sociedad precisou de prolongamento para ganhar na casa do Conquense, do quarto escalão, valendo-lhe um tento de Brais Méndez, aos 92 minutos.



Mais fácil, foi o triunfo do Sevilha na casa do Olot, também da quarta divisão, por 3-1, num embate que começou com um penálti falhado pelos locais e prosseguiu com outro concretizado, aos 22 minutos, pelo forasteiro Gonzalo Montiel, o jogador que selou o título mundial da Argentina em 2022.



A exceção foi o Alavés, que caiu da prova, ao perder em Minera, com outro conjunto do quarto escalão, por 4-2 nas grandes penalidades, após 1-1 no 90 minutos e 2-2 no prolongamento.