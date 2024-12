Atlético Madrid vence em casa do FC Barcelona e assume liderança em Espanha

Um golo do norueguês Sorloth, que saltou do banco na segunda parte, aos 90+6 minutos, num contra-ataque nos derradeiros segundos do encontro, decidiu a contenda, depois de o 'Barça', que nas últimas sete jornadas só venceu uma vez, ter marcado primeiro, por Pedri, aos 30 minutos, tendo o argentino De Paul empatado, aos 60.



As duas equipas entraram no encontro empatadas em pontos, embora os 'colchoneros' tenham um jogo em atraso, e o domínio foi quase todo 'culé', mas várias defesas do esloveno Jan Oblak, que passou por vários clubes em Portugal, mantiveram a igualdade, num encontro entre o melhor ataque do campeonato, da formação da casa, e a melhor defesa, dos forasteiros, que se impuseram num contra-ataque decisivo nos descontos.



Ao chegar aos 41 pontos, o 'Atleti', que não vencia em casa dos catalães para o campeonato há 18 anos, é líder isolado, com mais três do que o 'Barça', que ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid no domingo, se os 'merengues', que também têm menos um jogo para o segundo classificado, levarem de vencida o Sevilha.



Antes, o Celta de Vigo voltou aos triunfos, ao bater em casa a Real Sociedad por 2-0, subindo ao 10.º lugar, com 24 pontos, menos um do que os bascos, no sétimo posto após duas jornadas sem vencer.



O outro representante do País Basco, o Athletic Bilbau, esteve a perder em casa do Osasuna, mas conseguiu 'virar' para 2-1, cimentando o quarto lugar, com 36 pontos, mais seis do que o Maiorca, que também triunfou no dia de hoje.



Os insulares foram a casa do 16.º classificado Getafe vencer por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida pelo canadiano Cyle Larin (53), e ocupam o quinto lugar, com 30 pontos.



No domingo, o Real Madrid recebe o Sevilha pelas 15:15 de Lisboa, no 'assalto' à liderança isolada, com quatro outros jogos na despedida de 2024 de La Liga, que só regressa em janeiro do próximo ano.