Bayern goleia Holstein por 6-1 com "hat-trick" de Kane

O português João Palhinha fez pela primeira vez um jogo completo pelos bávaros, vendo cartão amarelo no minuto 81, enquanto Raphaël Guerreiro foi substituído aos 64.



Após este resultado, o Bayern, uma das oito equipas que o Benfica vai defrontar na nova fase de liga da ‘Champions’, tem nove pontos, contra sete de Borussia Dortmund e Leipzig, os mais diretos perseguidores.



O Holstein, que ainda não pontuou, é uma das equipas mais fracas da Bundesliga, vinda do escalão secundário, e isso ficou hoje bem patente em Kiel, onde o Bayern já ganhava por 3-0 ao quarto de hora.



Bastaram menos de 20 segundos para os bávaros marcarem, por James Musiala, com um passe longo de Manuel Neuer para Harry Kane, que de cabeça colocou para o remate do colega.



O inglês juntou à assistência três golos para a sua contabilidade, 'faturando' aos sete, 43 e 90+1, este último de grande penalidade.



Um autogolo de Remberg, aos 13 minutos, e um tento do suplente francês Olise, aos 65, fecharam a contabilidade do Bayern, enquanto o golo do Holstein, muito festejado, foi do bósnio Armin Gigovic, aos 82.