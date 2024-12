Benfica de Bissau vence UDIB e conquista Supertaça da Guiné em futebol

O único golo da partida, presenciada por cerca de mil pessoas, foi apontado aos 86 minutos, por intermédio do avançado Javier Brito Indjai, que correspondeu de cabeça a um cruzamento do também avançado Sene.



Com a vitória de hoje e consequente conquista da supertaça da Guiné, que abre a época futebolística 2024/25, o Benfica de Bissau ‘vingou’ a derrota sofrida no passado mês de julho diante da UDIB, na final da Taça da Guiné, então, por 1-0.



No jogo de hoje, disputado no relvado sintético do Lino Correia, o Benfica apresentou o melhor futebol, com melhores ligações entre os setores.



O presidente da Liga de Clubes de Futebol da Guiné-Bissau, Dembo Sissé, felicitou o espírito demonstrado por Benfica e UDIB e prometeu “trabalhar com a Federação, a partir da segunda-feira” para que ainda no decurso deste ano civil possam ser disputados “pelo menos duas jornadas” do campeonato nacional de futebol.



A abertura do campeonato de futebol da Guiné-Bissau tem sido marcada por atrasos na disponibilização pelo Governo de subvenções à Liga de Clubes.



Dembo Sissé instou “todos os intervenientes” a trabalharem “de mãos dadas” para que a época 2024/25 “seja um sucesso”.



O presidente da Liga de Clubes de Futebol notou ainda que, “ao contrário do que se diz”, o campeonato guineense “não é assim fraco”, o que, disse, se prova pelo facto de jogadores locais serem chamados à seleção principal, treinada pelo português Luís Boa Morte.



O presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Carlos Teixeira, também enalteceu “o espírito de fair-play” observado no jogo da Supertaça.



“A época começou da melhor forma, sem incidentes. Felicitamos as duas equipas pela sua postura durante a abertura da época futebolística”, afirmou Teixeira.



Com a vitória de hoje, o Benfica de Bissau conquistou a segunda Supertaça da Guiné em cinco anos da presidência do empresário Wilson Pereira Batista.