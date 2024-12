Botafogo de Artur Jorge a um ponto do título brasileiro

A formação do Rio de Janeiro esteve perto de garantir já o terceiro cetro, depois de 1968 e 1995, o que só não aconteceu porque o ainda bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu por 2-1 no reduto do Cruzeiro, com um golo no último minuto.O Botafogo chegou ao Beira-Rio moralizado, depois de há quatro dias ter conquistado pela primeira vez a Taça Libertadores, numa final com o Atlético Mineiro (3-1), e também depois de ter roubado ao Palmeiras a liderança do Brasileirão na ronda anterior, com um triunfo em pleno Allianz Parque, também por 3-1.A formação de Artur Jorge sabia que não podia perder, pois cederia a liderança se isso acontecesse e o Palmeiras vencesse, e o início do jogo não lhe poderia ter corrido melhor, já que marcou logo aos cinco minutos.O Internacional tentou responder e, até ao intervalo, teve três boas ocasiões para empatar, pelo ex-"leão" Bruno Tabata, aos 12 minutos, o equatoriano Enner Valencia, com um remate ao poste direito, aos 23, e o argentino Rafael Santos Borré, aos 44.Na segunda metade, os anfitriões também poderiam ter marcado, nomeadamente por Bruno Henrique, aos 48 minutos, Wesley, aos 75, e Borré, aos 90, mas as oportunidades foram bem menos claras, com o Botafogo, muito bem defensivamente, a controlar melhor o jogo.Apesar de algum sofrimento na parte final, o conjunto de Artur Jorge fez a sua parte no Beira-Rio, mas, em Belo Horizonte, não teve a ajuda do Cruzeiro, equipa face à qual perdeu, aliás, os dois jogos no Brasileirão.No Mineirão, à porta fechada, os locais ainda se adiantaram, já na segunda parte, aos 52 minutos, pelo ex-"leão" Matheus Pereira, mas o Palmeiras deu a volta ao resultado, com tentos de Maurício, aos 61, e do jovem Estêvão, aos 90, de livre direto.Com o triunfo do Palmeiras, tudo ficou adiado para a última ronda, com Abel Ferreira ainda a sonhar com o "tri", à distância de um triunfo e da derrota do Botafogo a fechar: se isso acontecer, a equipa de São Paulo vence o troféu por ter mais vitórias.