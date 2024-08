Botafogo goleia Flamengo e segue líder no Brasileirão

O uruguaio Mateo Ponte inaugurou o marcador logo aos três minutos, mas Bruno Henrique empatou para o "Fla", aos 24, antes de Igor da Cruz recolocar o clube da "estrela solitária" na frente, aos 54.Já depois de Thiago Almada falhar uma grande penalidade, aos 67 minutos, o seu substituto, Matheus Martins, entrado aos 74, consumou o triunfo do Botafogo, com um "bis", aos 84 e 90+4.Depois da derrota com o Juventude na ronda anterior, a formação comandada por Artur Jorge voltou aos triunfos no Brasileirão e mantém-se na liderança, com 46 pontos, mais um do que o surpreendente Fortaleza, segundo colocado, com menos um jogo.O Palmeiras, de Abel Ferreira, segue na terceira posição, a cinco pontos do líder e em igualdade com o Flamengo, quarto e com menos uma partida.