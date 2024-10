Cabo Verde revela convocados para enfrentar Botsuana

O selecionador cabo-verdiano, Bubista, chamou 26 jogadores, dos quais oito a atuar em Portugal, para as partidas com o Botsuana, a contar para o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol em 2025.

A convocatória inclui a estreia do lateral-direito Rivaldo Morais, do Farense, um jogador em que o selecionar deposita “confiança” para levar uma “influência positiva para a equipa”.



“Sempre que possível tentamos incluir jogadores para melhorar a nossa qualidade, em termos humanos e desportivos”, afirmou em conferência de imprensa, que decorreu na Praia.



O guarda-redes Vozinha (Desportivo de Chaves) vai estar ausente a pedido do próprio, indicou o selecionador, tal como outros jogadores que pediram para ser libertados por participarem noutras competições, nos clubes que integram.



Steven Moreira faz parte da convocatória, mas, entretanto, lesionou-se e o clube pediu mais alguns dias para a recuperação.



Os jogos com o Botsuana, quinta-feira em casa e no dia 15 de outubro na nação da África Austral, fazem parte da terceira e quarta jornadas de apuramento para a CAN2025, respetivamente.



Cabo Verde é o segundo classificado do Grupo C, com três pontos, os mesmos que a Mauritânia na terceira posição.



O Egito lidera o grupo só com vitórias (seis pontos), enquanto o Botsuana ainda não pontuou e é quarto classificado.



Lista de 26 convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela (Vitória de Guimarães, Por), Dylan Silva (FC Sportist, Bul) e Márcio Rosa (Hebar, Bul)



- Defesas: "Diney" Borges (Al Bataeh, EAU), João Paulo Fernandes (Sheriff, Mda), Jorge Xavier "Jojó" (Vizela, Por), Kelvin Pires "Djack" (SJK , Fin), Logan Costa (Villarreal, Esp), Rivaldo Morais (Farense, Por), Roberto Lopes "Pico" (Shamrock Rovers, Irl), Steven Moreira (Columbus, EUA) e Wagner Pina (Estoril, Por)



Médios: David Tavares (Gloria Buzau, Rom), Deroy Duarte (Ludogorets, Bul), "Yannick" Semedo (Vizela, Por), Jamiro Monteiro (Zwolle, Hol), Kevin Pina (Krasnodar, Rus), Laros Duarte (Puskás Akadémia, Hun) e Telmo Arcanjo (Vit. Guimarães, Por).



Avançados: Dailon Livramento (Verona, Ita), Fabrício Garcia (Estoril, Por), Jovane Cabral (Estrela da Amadora, Por), Gilson Benchimol (Akron, Rus), Hélio Varela (Gent, Bel), Ryan Mendes (Kocaelispor, Tur) e Tiago Correia "Bebé" (Racing Ferrol, Es).