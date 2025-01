Central eslovaco Milan Skriniar reforça Fenerbahçe, de José Mourinho

O defesa internacional eslovaco Milan Skriniar vai jogar até ao final da temporada nos turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português José Mourinho, por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciaram hoje os dois clubes.

O central, de 29 anos, estava a cumprir a segunda época nos parisienses, aos quais chegou em 2023/24 proveniente do Inter Milão, mas no presente exercício participou em somente cinco jogos pelo conjunto em que alinham os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.



Skriniar, que se destacou nos seis anos em que representou os milaneses, é o terceiro reforço de inverno do Fenerbahçe, que já tinha recrutado os brasileiros Diego Carlos (ex-Aston Villa) e Talisca (ex-Al Nassr).



A formação comandada por José Mourinho ocupa atualmente o segundo lugar da Liga turca, a seis pontos do líder e rival Galatasaray.