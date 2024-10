Chuva de golos no Inter - Juventus

O resultado do 'choque' entre o campeão e o clube de maior historial em Itália mantém Inter e Juventus no segundo e terceiro lugares da Liga transalpina, mas agora mais distantes do líder Nápoles.



Após nove jornadas, o Nápoles, que no sábado venceu o Lecce por 1-0, comanda com 22 pontos, contra 18 do Inter e 17 da Juventus.



No Estádio Giuseppe Meazza, no bairro milanês de San Siro, o jovem turco Kenan Yildiz foi a figura do jogo, com dois golos na segunda parte, aos 71 e 82 minutos, a anular a vantagem ‘nerazurri’ de 4-2, a 20 minutos do fim.



Entrado a meio da segunda parte, Yildiz fez dois golos de belo efeito, com o pé esquerdo, com remates cruzado o segundo dos quais após centro do português Francisco Conceição para a área adversária.



Conceição já tinha sido determinante no segundo golo da 'Juve', aos 26 minutos, apontado pelo norte-americano Timothy Weah.



A 252.ª edição do chamado 'dérbi de Itália' fica marcada pelos dois penáltis assinalados contra a Juventus, na primeira parte, que redundaram em golos de Piotr Zielinski, aos 15 e 37 minutos.



O arménio Henrikh Mkhitaryan também marcou para o Inter, aos 35 minutos, com a defesa da 'Juve' a ter a sua pior tarde dos últimos meses.



A capacidade de reação dos visitantes foi sempre clara, no entanto: após Zielinski inaugurar o marcador, aos 15 minutos, Vlahovic e Weah viraram o resultado, aos 20 e 26 minutos.



Em ritmo frenético, Mkhitaryan, aos 35, e Zielinski, aos 37, recolocaram o Inter na frente, com o jogo a ir para intervalo com 3-2.



Na segunda parte, neerlandês Denzel Dumfries fez o 4-2, aos 53 minutos, parecendo então muito bem encaminhada a vitória para os milaneses, que até poderiam ter ampliado, por Marcus Thuram.



Mas o treinador da 'Juve', Thiago Motta, ainda tinha uma jogada para utilizar, que se revelou preciosa - a entrada de Yildiz, aos 62 minutos.