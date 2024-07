O antigo avançado internacional galês Craig Bellamy é o novo selecionador de futebol do País de Gales, sucedendo no cargo a Rob Page, anunciou a federação daquele país.

O ex-jogador de Newcastle, Liverpool ou Manchester City, de 44 anos, foi adjunto do treinador Vincent Kompany nos últimos três anos, primeiro no Anderlecht, em 2021/22, e depois no Burnley, que foi relegado da Premier League na época passada.



O galês Rob Page, de 49 anos, foi despedido do cargo em junho, por ter falhado a qualificação para o Euro2024, depois de ter alcançado os oitavos de final do Euro2020 e de ter levado o País de Gales ao Mundial2022, no Qatar, pela primeira vez desde 1958.