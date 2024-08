Darwin Núñez punido com cinco jogos de suspensão da seleção do Uruguai

A CONMEBOL, organismo que tutela o futebol sul-americano, suspendeu ainda por quatro jogos o médio do Tottenham Rodrigo Bentancur e por três os defesas Mathías Olivera, do Nápoles, Ronald Araújo, do FC Barcelona, e José Jiménez, do Atlético de Madrid.



Os próximos jogos do Uruguai na qualificação para o Mundial de 2026 serão na condição de anfitrião, frente ao Paraguai, em 06 de setembro, e frente à Venezuela, quatro dias depois. Seguem-se Peru e Equador, em outubro, e a Colômbia, em novembro.



Darwin Núñez, Ronald Araújo e José Giménez subiram às bancadas para se envolverem em cenas de pugilato com adeptos colombianos, após a derrota por 1-0 na meia-final da Copa América com a Colômbia, em Charlotte, nos Estados Unidos.



José Giménez garantiu, após os incidentes, que as famílias dos jogadores uruguaios nas bancadas estavam “em perigo” devido às ações de alguns adeptos colombianos.



Antes da quezília com os adeptos colombianos e após a partida, que ditou a eliminação do Uruguai da Copa América, eclodiu também uma rixa violenta entre jogadores das duas equipas no centro do campo.



Darwin Núñez foi ainda punido com uma multa de 20 mil dólares (cerca de 18 mil euros), Rodrigo Bentancur com 16 mil dólares (aproximadamente 14.400 euros) e Mathias Olivera, Ronaldo Araújo e José Giménez com 12 mil dólares cada (10.800).



Outros sete jogadores uruguaios pagarão ainda uma multa de cinco mil dólares cada (4.500 euros).