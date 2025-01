Diretor-geral do Mónaco antecipa "dois jogos difíceis" com o Benfica

O diretor-geral do Mónaco, Thiago Scuro, antecipa hoje "dois jogos difíceis com o Benfica, "clube com uma grande história" na Liga dos Campeões de futebol, no play-off de acesso aos oitavos de final da edição de 2024/25.

“Serão dois jogos difíceis, mas a razão pela qual nos queríamos apurar para o play-off é defrontar grandes equipas e produzir boas exibições”, assinalou o dirigente brasileiro, em declarações publicadas no sítio oficial dos monegascos na Internet.



Thiago Scuro assinalou que o Mónaco, terceiro classificado na Liga francesa, está preparado para enfrentar o clube lisboeta, segundo colocado no campeonato português e detentor de “uma grande história” na mais importante prova europeia de clubes, que venceu em 1961 e 1962.



“Esperamos conseguir bons desempenhos no Mónaco e em Lisboa, para demonstrar dentro do campo o nosso progresso e que merecemos continuar a aventura nesta competição”, afirmou o diretor-geral dos monegascos, que já perderam na atual edição na receção ao Benfica, por 3-2, depois de terem estado por duas vezes em vantagem.



A formação ‘encarnada’, que terminou a nova fase de liga na 16.ª posição, joga a primeira mão no estádio do Mónaco, 17.º posicionado, em 11 ou 12 de fevereiro, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois, em 18 ou 19.



Caso consiga o apuramento para os ‘oitavos’, o Benfica vai medir forças, com primeira mão na Luz, em 04 ou 05 de março, e segunda fora, em 11 ou 12 do mesmo mês, com os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona