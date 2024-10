Elfsborg perde antes de defrontar Braga na Liga Europa

O Elfsborg, próximo adversário do Sporting de Braga na fase de liga da Liga Europa, perdeu hoje por 2-1 na visita ao AIK, na 28.ª jornada, e manteve-se no oitavo posto da Liga sueca.

Na Strawberry Arena (antigo Estádio da Amizade), nos arredores de Estocolmo, o AIK adiantou-se ainda no segundo minuto, através do cipriota Ioannis Pittas, e ampliou o resultado já na segunda parte, por intermédio do defesa bósnio Dino Besirovic, aos 68.



Simon Hedlund, de grande penalidade, ainda reduziu, aos 82 minutos, para os visitantes, que não conseguiram evitar a derrota e continuam no oitavo lugar, com 41 pontos.



Apesar da vitória de hoje, o AIK também continua em terceiro, a sete pontos do líder Malmö, que tem menos um jogo e soma 58.



O Elfsborg recebe o Sporting de Braga na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, em jogo agendado para 07 de novembro, às 17:45, na Boras Arena.



Os suecos e os minhotos têm ambos três pontos na competição, resultantes de uma única vitória nos três jogos já disputados.