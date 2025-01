Estoril Praia goleou suíços do Yverdon Sport em jogo de preparação

O Estoril Praia goleou hoje os suíços do Yverdon Sport por 8-0, em jogo de preparação disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

O atual 12.º classificado da I Liga portuguesa de futebol goleou um opositor proveniente da Suíça, país no qual disputa igualmente o primeiro escalão e ocupa o 10.º lugar, com três golos de André Lacximicant, dois de Isra Salazar e um golo de Pedro Amaral, Yanis Begraoui e Rafik Guitane, de penálti.



As duas equipas aproveitaram um fim de semana sem competição oficial para realizar uma partida de preparação, na qual se destaca a utilização, por parte do Estoril Praia, de jovens ligados à equipa sub-23 e um deles, Yanis Boisseau, em estreia absoluta junto do técnico Ian Cathro.



O Estoril Praia volta a jogar para o campeonato no dia 18 de janeiro, com uma deslocação ao Estádio de São Miguel, para defrontar o Santa Clara pelas 15:30, a contar para a 18.ª jornada.