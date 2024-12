FC Barcelona empata na casa do Bétis e pode ver Real Madrid aproximar-se

O veterano avançado polaco Robert Lewandovski abriu o marcador, aos 39 minutos, mas o Betis chegou ao empate já na segunda parte, aos 68, através de um penálti cobrado pelo argentino Giovani Lo Celso.



No entanto, o líder voltou para a frente do marcador aos 82 minutos, por Ferran Torres, que tinha entrado aos 60, a render Raphinha, após um passe de Lamine Yamal que o deixou na cara do guarda-redes Francisco Vieites, que hoje foi titular em detrimento do português Rui Silva.



Quando se pensava que os catalães levariam três pontos de Sevilha, eis que o Betis, ao minuto 90+4, fez o 2-2 final, através do avançado Assane Diao, de 19 anos, ao desviar para o fundo das redes, de primeira, um cruzamento de Aitor Ruibal.



No outro jogo da 16.ª jornada já hoje disputado, o Las Palmas, com os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva como titulares, venceu na receção ao Valladolid por 2-1, afastando-se dos lugares de despromoção.



O avançado Sandro Ramirez foi a figura do jogo ao marcar os dois golos do Las Palmas, aos 20 e 64 minutos, o primeiro após assistência de Fábio Silva, enquanto o Valladolid, último, ainda chegou a fazer o 1-1, antes do intervalo, aos 45.



O FC Barcelona continuar a liderar com 38 pontos (17 jogos), seguido do Real Madrid, que hoje se desloca à Catalunha para defrontar o Girona, com 33 (15).