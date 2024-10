FC Barcelona mantém liderança isolada da Liga espanhola

O avançado polaco inaugurou o marcador, aos 24 minutos, de grande penalidade, com Pedri a fazer o 2-0, aos 28, e Lewandowski a fazer o 3-0, aos 39, naquele que foi o seu 12.º golo na Liga espanhola, tendo Pablo Torre (82 e 88) também bisado para o ‘Barça’ e Stanis Idumbo (87) reduzido para os sevilhanos.



Depois de, no sábado, o Real Madrid ter provisoriamente igualado os ‘blaugrana’, a equipa da Catalunha voltou a isolar-se no comando de La Liga, com 27 pontos, mais três do que o Real Madrid, e sete do que o Atlético de Madrid, que venceu o Leganés (17.º), por 3-1.



Em Madrid, os ‘colchoneros’ viram-se a perder aos 34 minutos, com um golo de Yvan Neyou, e apenas conseguiram a reviravolta na segunda metade da segunda parte, por Alexander Sorloth (69 e 90+9 minutos) e Antoine Griezmann (81).



Quarto classificado, o Villarreal, que iniciou a ronda em igualdade com o Atlético de Madrid, atrasou-se na luta pelo pódio, ao empatar em casa a um golo com o Getafe (16.º), que teve Domingos Duarte no banco, num encontro em que Santi Comesana (44) deu vantagem ao ‘submarino amarelo’, mas Mauro Arambarri (87) empatou para os visitantes, de penálti.



Com o internacional português Samuel Costa no ‘onze’ e Chiquinho no banco, o Maiorca derrotou o Rayo Vallecano, por 1-0, com o golo de Vedat Muriqi a permitir aos insulares manterem o sexto lugar, com 17 pontos, mais quatro do que o conjunto dos arredores de Madrid, que é nono.