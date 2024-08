Félix já marca pelo Chelsea e fecha goleada de 6-2 sobre os `wolves`

O jogo, da segunda jornada da Liga inglesa de futebol, foi amplamente dominado na segunda parte pelos 'blues', que, após o 2-2 ao intervalo, elevaram o marcador até à goleada, com um 'hat-trick' de Noni Madueke, sempre assistido por Cole Palmer, e o golo do avançado luso, que entrou aos 68 e 'faturou' aos 80, a passe do também luso Pedro Neto.



João Félix regressou esta época ao clube inglês, depois de uma primeira passagem no primeiro semestre de 2023, por empréstimo, tendo feito então 16 jogos e marcado quatro golos.



O Chelsea, agora orientado pelo italiano Enzo Maresca e que vinha de uma derrota ante o campeão Manchester City, por 2-0, mostrou boa consistência de jogo e promete lutar pelos primeiros lugares.



A primeira parte foi algo inconstante, mas, depois, já com Pedro Neto, o Chelsea 'demoliu' o adversário, para desespero do guarda-redes José Sá e do central Toti Gomes, os lusos que foram titulares.



Pelo Wolverhampton, jogaram ainda Daniel Podence (entrou aos 59) e Rodrigo Gomes (68), enquanto pelo Chelsea também alinhou Renato Veiga (83).



Por duas vezes, o Chelsea esteve na frente na primeira parte, com os golos de Nicolas Jackson (02), de cabeça, e de Palmer (45), através de um 'chapéu', e por duas vezes os 'wolves' recuperaram, com Matheus Cunha (27) e Jorgen Strand Larsen (45+6).



No estádio Molineux, tudo mudou de feição após o reatamento, com a eficácia ofensiva do Chelsea a aparecer.



Noni Madueke e Cole Palmer formaram uma parceria 'diabólica', o primeiro a marcar e o segundo a assistir, aos 49, 58 e 63.



Já com o 5-2 no marcador, João Félix entrou para dar o golpe final, aos 80, a concluir um passe atrasado de Pedro Neto, jogador que é um dos reforços de verão dos londrinos, adquirido justamente ao Wolverhampton.



Com este resultado, o Chelsea sobe ao sétimo lugar, com três pontos, enquanto os 'wolves' continuam no grupo dos últimos, ainda sem pontos.



No outro jogo já disputado, em Bournemouth, a equipa local impôs um empate ao Newcastle, 1-1. Mais tarde, o Liverpool enfrenta o Brentford, no encontro que encerra a jornada.