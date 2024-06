Fernando Torres ascende a treinador da equipa B do Atlético de Madrid

O ex-avançado internacional espanhol Fernando Torres, autor do golo que valeu à Espanha a vitória na final do Euro2008, foi hoje nomeado treinador da equipa B do Atlético de Madrid, após três anos à frente dos juniores.

Torres, de 40 anos, vai orientar os ‘colchoneros’ na Primeira RFEF, o terceiro escalão do futebol espanhol, sucedendo no cargo a Luis García Tevenet.



Tevenet, que logrou duas subidas de divisão consecutivas e, depois, a manutenção no terceiro escalão, vai passar a formar parte da equipa técnica do argentino Diego Pablo Simeone na equipa principal.



Fernando Torres, que atuou no Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea e AC Milan, foi campeão mundial (2010) e bicampeão europeu (2008 e 2012) pela seleção espanhola, ao serviço da qual cumpriu 110 jogos, apontando 38 golos.



No seu historial, também constam uma Liga dos Campeões e duas edições da Liga Europa.



“Os três anos que estive nos juniores foram de aprendizagem constante. Este passo é muito importante. Quero ser ambicioso e fazer as coisas cada vez melhor, mas sem pressas e sem dar qualquer passo em falso”, disse Fernando Torres.



O ex-futebolista avançou ainda que, mais do que os resultados, o objetivo é “colocar muitos jogadores na primeira equipa” e fazer ver aos futebolistas que “o seu sonho tem de ser jogar na equipa principal do Atlético de Madrid”.