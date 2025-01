"Hooligans" franceses detidos em Estugarda

Segundo as autoridades, adeptos dos dois clubes tinham a intenção de “provocar graves confrontos no exterior do estádio”, com vários "hooligans" a deslocarem-se para Estugarda sem bilhete.



Os adeptos mais violentos do Estugarda, em conjunto com alguns do clube francês Saint-Etienne, procuraram ao longo do dia descobrir os locais onde os gauleses estavam hospedados para provocarem confrontos.



Um juiz decidiu colocar os adeptos parisienses em detenção, de forma a evitar “graves confrontos até ao final da partida”, marcada para as 20h00 em Lisboa.



Em conjunto, as autoridades proibiram 47 adeptos do Estugarda de se deslocarem ao centro de Estugarda ou para as proximidades do estádio do clube alemão.