Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo empatam na Liga saudita

Pela primeira vez esta temporada, Jesus não venceu um encontro para o campeonato saudita e deixou fugir os primeiros pontos, com o ex-Benfica Talisca a dar vantagem ao Al Nassr no dérbi de Riade, logo no primeiro minuto.



Na segunda parte, o Al Hilal repôs a igualdade pelo sérvio Milinkovic-Savic, aos 78 minutos, salvando Jesus do primeiro desaire da época.



O técnico luso contou com João Cancelo a titular, mas esteve privado de Rúben Neves, devido a lesão, enquanto Otávio, tal como Ronaldo, também entrou de início no Al Nassr.



O Al Hilal continua a liderar o campeonato, agora com 25 pontos, mais um que o Al Ittihad, segundo. O Al Nassr é terceiro, já a seis pontos do primeiro posto.