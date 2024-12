José Mourinho regressa aos triunfos e Fenerbahçe pressiona a líder na Turquia

Na parte asiática de Istambul, o marroquino En Nesyri, que iniciou a partida como suplente, foi a principal figura, assinando um ‘bis’ aos 74 e 90 minutos, já depois do bósnio Dzeko ter aberto o marcador, aos 41.



Pelo meio, o Basaksehir ficou reduzido a 10 unidades, por expulsão de Ousseynou Ba, nos descontos da primeira parte, mas Piatek ainda refez a igualdade, aos 59 minutos.



Mourinho regressou aos triunfos, depois de desaires com Besiktas (1-0) e Athletic Bilbau (2-0), este último para a Liga Europa, mas poderá ter perdido uma das suas principais figuras durante algum tempo, o guarda-redes internacional croata Livakovic, que saiu lesionado ainda durante a primeira parte.



O Fenerbahçe segue no segundo posto com 35 pontos, contra os 38 do Galatasaray, e espera por um deslize do bicampeão turco na segunda-feira, na receção ao Trabzonspor, 15.º classificado.